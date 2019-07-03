Энергетика

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Рувчера в 10:05

Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъвчера в 14:31

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБКвчера в 10:34

Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 10:09

Минфин решил субсидировать авиакеросин

Ведомостивчера в 15:38

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов

Rambler News Serviceвчера в 11:01

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новостивчера в 09:59
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Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Обновлено в 00:40
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Эрдоган назвал грабежом вероятный отказ США от поставки F-35

Обновлено в 03:01
Общество

В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО

В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Наука

Ученые придумали, как спасти машины от износа

Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 01:40
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Политика

В КНДР освободили задержанного австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Политика

Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой

Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.
Обновлено 02 июля в 09:39
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Общество

Для борьбы с пожарами в Красноярском крае вызовут искусственные осадки

Обновлено в 02:55
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Кино

Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году

Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
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