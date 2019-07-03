Энергетика

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45

Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 10:09

Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Коммерсантъвчера в 14:31

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами

РБКвчера в 10:34

Минфин решил субсидировать авиакеросин

Ведомостивчера в 15:38

Российские власти компенсируют рост стоимости авиабилетов. Для этого нефть должна заметно подорожать

Фонтанка.Рувчера в 10:05

Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов

Rambler News Serviceвчера в 11:01

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

РИА Новостивчера в 09:59
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Политика

Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с угрозой американских властей отказать Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 03:51
Происшествия

На Дунайском угонщики оставили женщину без Lexus за 7 млн рублей

Сегодня, 3 июля в полицию Московского района обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период вечером 2 июля у дома № 27, корпус 1 по Дунайскому проспекту, неизвестный похитил её автомобиль марки «Лексус LX570» стоимостью 7,3 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Футбол

Форвард Обухов стал игроком «Сочи»

Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Политика

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Политика

Путин посетит Италию и встретится с папой Римским

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил бомбы после столкновения с птицей

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II выпустил три учебных боеприпаса BDU-33 в небе над Флоридой после столкновения с птицей, сообщается 3 июля на на сайте военной базы США Moody.
Обновлено вчера в 09:58
Энергетика

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика

В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

В МИД назвали пути решения ситуации с ДРСМД с Вашингтоном

Россия твердо намерена решить с Вашингтоном проблему ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:49
Авто

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Обновлено в 04:18
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Неуправляемый полет: 30 лет назад МиГ-23 улетел в Бельгию без пилота

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала с выездом на перрон

Известная российская певица Алла Пугачева впервые вышла в свет после громкого скандала с ее выездом на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено в 00:43
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Обновлено в 02:05
Футбол

Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.
Обновлено в 03:21
Здоровье

На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое

На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона

Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Авто

Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Экономика

Гендиректор ТДСК Щепелин ответил на слухи о возможной продаже компании

Генеральный директор ТДСК Николай Щепелин не собирается продавать строительную компанию.
Обновлено в 01:07
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 03:32
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