Энергетика
Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM вчера в 19:45
Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов
Коммерсантъвчера в 14:31
Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов
Rambler News Serviceвчера в 11:01
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:06, Вашингтон
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено 02 июля в 09:30
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
В «Атлетико» подтвердили переход Фелиша из «Бенфики»
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено 02 июля в 12:15
Общество
В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО
В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
«Анахайм» подписал контракт с чемпионом мира Яни Хаканпяя
Хаканпяя в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира 2019 года.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Эль-Шаарави изменил своё решение и готов переехать в Китай
Вингер "Ромы" Стефан Аль-Шаарави, ранее заявивший, что не собирается переходить в клуб из Китая, изменил своё решение, информирует Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты
Семьям, собирающимся в отпуск с маленькими детьми, советуют выбирать рейсы, назначенные на ночное время.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Трассу в Красноярском крае закрыли из-за паводка
Трассы в Красноярском крае закрывают из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
Ученые назвали неожиданные причины инсульта
Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.
Обновлено вчера в 01:53
Энергетика
«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Компания Honda запатентовала электрический спорткар
Компания Honda запатентовала новый спорткар с электромотором.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море
Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС прибыл в черноморскую акваторию, сообщил Bosphorus Observer.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
В результате падения мусоровоза с эстакады в городе Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51