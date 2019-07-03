Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефти

Происшествия При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Транспорт Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.

Общество СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.

Происшествия Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи «Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Политика Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.

Экономика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Общество В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.

Хоккей «Анахайм» подписал контракт с чемпионом мира Яни Хаканпяя Хаканпяя в составе сборной Финляндии стал чемпионом мира 2019 года.

Политика «Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России «Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

Недвижимость Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.

Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.

Экономика Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».

Футбол Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.

Футбол Эль-Шаарави изменил своё решение и готов переехать в Китай Вингер "Ромы" Стефан Аль-Шаарави, ранее заявивший, что не собирается переходить в клуб из Китая, изменил своё решение, информирует Sky Sport Italia.

Здоровье Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты Семьям, собирающимся в отпуск с маленькими детьми, советуют выбирать рейсы, назначенные на ночное время.

Здоровье Ученые назвали неожиданные причины инсульта Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.

Энергетика «Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.

Авто Компания Honda запатентовала электрический спорткар Компания Honda запатентовала новый спорткар с электромотором.

Политика Путин назвал условие диалога с Киевом По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".

Армия и оружие Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС прибыл в черноморскую акваторию, сообщил Bosphorus Observer.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Происшествия В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады В результате падения мусоровоза с эстакады в городе Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, пострадали 12 человек.