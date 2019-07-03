Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатопливаРИА Новости вчера в 09:59
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Силуанов предложил компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов
Коммерсантъвчера в 14:31
Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты из нефтегазовых доходов
Rambler News Serviceвчера в 11:01
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