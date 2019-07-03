Энергетика
Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефтиREGNUM 19:45
Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
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Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
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«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Обновлено в 18:50
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено в 11:42
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Обновлено в 11:20
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
«Спорт, секс и чувство юмора»: Елена Борщева раскрыла секрет своего идеального брака
Поклонник Елены оказался белорусским фитнес-тренером и мастером спорта по тяжелой атлетике.
Обновлено в 06:38
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Экономика
Механизм предоставления налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ может измениться
В настоящее время только в Дальневосточном федеральном округе действуют 19 территорий опережающего развития.
Обновлено в 06:04
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Кино
В США умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 04:03
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Политика
Трамп предостерег Иран от угроз
В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 19:29
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Футбол
«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами РФС
«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами Российского футбольного союза (РФС), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Бельерин приступил к тренировкам после разрыва крестообразных связок
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин приступил к тренировкам.
Обновлено в 15:20
Гаджеты
13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC
Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.
Обновлено в 10:56
Кино
По вселенной Гарри Поттера снимут отдельный сериал
Вселенная Гарри Поттера может обзавестись отдельным сериалом о мире магии.
Обновлено в 12:35
Общество
Сергей Собянин: Все московские районы должны развиваться комплексно
Если в 2012 году на территориях, вошедших в состав Москвы, было около 94 тысяч рабочих мест, что через семь лет это число выросло в два с половиной раза — до 236 тысяч.
Обновлено в 14:36
Общество
Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров
Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.
Обновлено в 19:33
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14