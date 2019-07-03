Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефти

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Технологии Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Политика Путин назвал условие диалога с Киевом По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Экономика Механизм предоставления налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ может измениться В настоящее время только в Дальневосточном федеральном округе действуют 19 территорий опережающего развития.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Политика У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.

Политика Трамп предостерег Иран от угроз В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Политика Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

Футбол «Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами РФС «Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами Российского футбольного союза (РФС), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.

Гаджеты 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.

Кино По вселенной Гарри Поттера снимут отдельный сериал Вселенная Гарри Поттера может обзавестись отдельным сериалом о мире магии.

Общество Сергей Собянин: Все московские районы должны развиваться комплексно Если в 2012 году на территориях, вошедших в состав Москвы, было около 94 тысяч рабочих мест, что через семь лет это число выросло в два с половиной раза — до 236 тысяч.

Общество Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.