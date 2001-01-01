Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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В Дагестане есть все возможности для увеличения роста экономики. На это мы будем обращать внимание. Уверен, что такие встречи и обсуждения разного рода вопросов пойдут на пользу нам.
— Антон Силуанов, российский экономистТемирхан-Шура 08:02
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