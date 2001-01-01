Экономика

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»

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Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ

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Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП

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Северный Кавказ имеет все возможности для роста экономики — Силуанов

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ИА Грозный-Информ10:09

Антон Силуанов: «Государство всегда придет на помощь бизнесу, если возникнет необходимость»

РИА Дагестан10:33
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Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

Обновлено в 13:56
Политика

Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
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В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
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Украинская армия обстреляла из минометов Донецк: повреждены три дома

В результате обстрела повреждены три жилых дома, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 06:10
Футбол

«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала

Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено в 15:54
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Политика

Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером

Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 12:09
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Обновлено в 13:10
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Политика

Олигарх Плахотнюк сбежал из Молдавии в Турцию после свержения

Олигарх Владимир Плахотнюк, который возглавляет Демократическую партию Молдавии, сбежал из страны.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Китай оказался участником производства F-35

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности

В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Политика

УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников

Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портале hh.ru три новых вакансии.
Обновлено в 12:31
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Кино

Российский мультсериал «Ежик и медвежонок» получил «приз Disney»

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Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
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В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Обновлено в 10:54
Гаджеты

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
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