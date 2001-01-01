Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ
Будущее России. Национальные проекты11:26
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Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Политика
Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла из минометов Донецк: повреждены три дома
В результате обстрела повреждены три жилых дома, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 06:10
Футбол
«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено в 15:54
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Политика
Германия призвала не делать выводов из американского видео с танкером
Распространенная Соединенными Штатами видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обновлено в 12:09
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено в 13:10
Спорт
Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Политика
Олигарх Плахотнюк сбежал из Молдавии в Турцию после свержения
Олигарх Владимир Плахотнюк, который возглавляет Демократическую партию Молдавии, сбежал из страны.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Китай оказался участником производства F-35
Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности
В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Политика
УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников
Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портале hh.ru три новых вакансии.
Обновлено в 12:31
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Кино
Российский мультсериал «Ежик и медвежонок» получил «приз Disney»
Обновлено в 08:41
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18