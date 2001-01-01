Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ
Будущее России. Национальные проекты11:26
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Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено в 14:21
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Айнтрахт» объявил о переходе форварда «Црвены Звезды» Йовелича
Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» и молодёжной сборной Сербии Деяна Йовелича.
Обновлено в 16:21
Общество
СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами
Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Единоборства
Нурмагомедов признался, что не любит побеждать
Обновлено в 18:14
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Здоровье
У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем
Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Обновлено в 14:52
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Анна Калашникова: «Меня желают видеть на праздниках, а Водонаева пытается стать гостьей»
Алена Водонаева резко высказалась в сторону Анны Калашниковой, сказав, что не хочет видеть блондинку на мероприятиях.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Обновлено в 17:25
Хоккей
Любушкин подписал контракт с «Аризоной»
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:26
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником
Рязанские медики перед профессиональным праздником получили награды и благодарности от областного правительства, облдумы и муниципальных органов власти.
Обновлено в 11:32
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной
«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23