Экономика

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Северный Кавказ имеет все возможности для роста экономики — Силуанов

REGNUM10:27

Антон Силуанов ознакомился с предложениями Чеченской Республики по реализации нацпроектов

ИА Грозный-Информ10:09

Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП

Финмаркет09:52

Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»

Дагестанская правда11:45

Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию

ТАСС10:28

Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ

Будущее России. Национальные проекты11:26

Антон Силуанов: «Государство всегда придет на помощь бизнесу, если возникнет необходимость»

РИА Дагестан10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия

Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Названа смертельная опасность синяков

Врачи рассказали, что синяки могут быть смертельно опасными для человека. Иногда они становятся симптомами рака.
Обновлено в 03:47
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Интернет

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Политика

Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии

На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке

Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.
Обновлено в 04:53
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Обновлено в 10:42
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Экономика

Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов

Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально.
Обновлено вчера в 22:46
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Политика

Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Обновлено в 11:26
Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Культура

В Роскомнадзор поступило обращение о блокировке сериала «Чернобыль»

Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Экономика

Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине

Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное