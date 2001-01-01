Экономика

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»

Дагестанская правда11:45

Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию

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Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП

Финмаркет09:52

Северный Кавказ имеет все возможности для роста экономики — Силуанов

REGNUM10:27

Антон Силуанов ознакомился с предложениями Чеченской Республики по реализации нацпроектов

ИА Грозный-Информ10:09

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Будущее России. Национальные проекты11:26

Антон Силуанов: «Государство всегда придет на помощь бизнесу, если возникнет необходимость»

РИА Дагестан10:33
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Футбол

Сарри не покинет «Челси», пока клуб не договорится о переходе Лэмпарда

Обновлено в 11:00
Общество

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Зенит» провел первую тренировку

"Зенит" вышел из отпуска, питерцы провели первую тренировку. Она состоялась на базе действующих чемпионов России.
Обновлено в 10:46
Футбол

Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 06:50
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Политика

ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Спорт

Сильнов покинул пост первого вице-президента ВФЛА

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов добровольно покинул свою должность.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Бузову в бикини под струями воды назвали «ходячим антисексом»

Обновлено в 11:30
Наука

Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение

Обновлено в 04:40
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором

Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
Обновлено в 10:23
Технологии

Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Как сообщается, в тестах Adobe алгоритм распознал 99% отредактированных снимков.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»

В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран.
Обновлено в 08:59
Футбол

Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 05:01
Технологии

Look At Media проведет ребрендинг

Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В центре Москвы загорелось историческое здание

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, загорелась кровля здания №36/1 на Пречистенке.
Обновлено в 05:48
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