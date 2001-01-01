Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ
Будущее России. Национальные проекты11:26
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Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян
Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков.
Обновлено в 12:27
Экономика
Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Авто
Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки
Примечательно, что и хэтчбеки россияне стали покупать существенно реже, чем 10-12 лет назад.
Обновлено в 10:09
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Здоровье
В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»
Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Футбол
Главный тренер «Эмполи» покинул свой пост
Обновлено в 01:13
Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»
Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении 3 сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве».
Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Религия
Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Обновлено в 05:16
Политика
Демонстранты напали на кортеж премьера Албании
В четверг в городе Либрадж толпа демонстрантов с камнями напала на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы.
Обновлено в 11:01