Экономика

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном КавказеТАСС 08:00

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
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Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»

Дагестанская правда11:45

Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ

Будущее России. Национальные проекты11:26

Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП

Финмаркет09:52

Северный Кавказ имеет все возможности для роста экономики — Силуанов

REGNUM10:27

Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию

ТАСС10:28

Антон Силуанов ознакомился с предложениями Чеченской Республики по реализации нацпроектов

ИА Грозный-Информ10:09

Антон Силуанов: «Государство всегда придет на помощь бизнесу, если возникнет необходимость»

РИА Дагестан10:33
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Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян

Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков.
Обновлено в 12:27
Экономика

Рабочая неделя в России может стать четырехдневной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Примечательно, что и хэтчбеки россияне стали покупать существенно реже, чем 10-12 лет назад.
Обновлено в 10:09
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Здоровье

В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина»

Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 11:37
Наука

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью

Обновлено в 10:13
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Футбол

Главный тренер «Эмполи» покинул свой пост

Обновлено в 01:13
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении 3 сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве».
Обновлено в 12:27
Политика

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Здоровье

Фото дня: краснодарская социальная реклама рвет шаблоны приличия

Обновлено в 11:33
Религия

Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
Политика

Демонстранты напали на кортеж премьера Албании

В четверг в городе Либрадж толпа демонстрантов с камнями напала на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы.
Обновлено в 11:01
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