Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятымиКапитал страны 15:54

Министр заявил, что в течении ближайших 3-5 лет не следует вводить какого-либо надзора и контроля за самозанятыми, поскольку программа нового налогового режима еще довольно «сырая» и введение подобных мер с легкостью может отпугнуть людей от перехода на «белый» статус.
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Правительство решило пойти навстречу самозанятым россиянам

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Новая газета12:27

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РБК09:28

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