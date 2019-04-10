Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятымиРБК 09:28

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов предложил не контролировать самозанятых в ближайшие несколько лет

Росбалт10:32

Силуанов предложил пока не вводить надзор за самозанятыми

Суть событий10:05

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

РБК09:28

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми гражданами

Комсомольская правда10:22

Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми

DP.RU09:55
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Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Обновлено вчера в 15:10
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Футбол

Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты

Первый телефон Apple, выпущенный в 1993 году, показали на видео

Обновлено в 04:43
Политика

Соперником Порошенко на выборах президента Украины стал Галкин

Кроме того, есть билборды, на которых Галкин изображен вместе с Владимиром Зеленским, а также, где есть Зеленский и Путин.
Обновлено в 09:59
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Белоруссии задержали беглого российского банкира

Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии

Обновлено в 09:42
Происшествия

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова

Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Футбол

Это`О потребовал от Гвардиолы извинений за слова о нём и Месси

Камерунец добавил, что время Месси пришло позднее. Это`О выступал за «сине-гранатовых» с 2004-го по 2009 год.
Обновлено в 10:22
Общество

Дом, где жил Маяковский, признан памятником архитектуры

Обновлено в 00:02
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Общество

Трамп станет дедушкой в десятый раз

Обновлено в 09:55
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Космос

Более 600 спутников выведут на орбиту для реализации системы «Сфера»

Глава федерального ведомства заявил, что к 2018 году на низких и средних орбитах должно появиться более 600 российских спутников, которые будут использоваться для связи, а также дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

С-400 на учениях в Крыму отразили баллистические ракеты «противника»

Подразделения зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" на учениях в Крыму отразили массированный ракетный удар условного противника.
Обновлено в 03:21
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Политика

Потепление климата: доклад Мюллера поможет вернуть инвесторов в Россию

Компании понимали, что в сложившейся обстановке отечественные активы могут показаться зарубежным инвесторам «токсичными», что еще сильнее уронит их и без того невеликую цену.
Обновлено в 03:46
Общество

Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года

«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Политика

Украина расширила антироссийские торговые санкции

Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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