Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятымиРБК вчера в 09:28
Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход. Одна из основных проблем для самозанятых — блокировка банковских счетов.
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Минфин предложил не вводить контроль за самозанятыми в ближайшие несколько лет
Новая газетавчера в 12:27
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Единоборства
Макгрегор рассказал о переломе ступни перед боем с Нурмагомедовым
Конор Макгрегор дрался в чемпионском бою с Хабибом Нурмагомедовым с серьезной травмой.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Троллейбус сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве
Троллейбус сбил в четверг ребенка, переезжавшего пешеходный переход на самокате на востоке Москвы.
Обновлено в 06:41
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Названы секретные функции самолетов
Обновлено в 02:47
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
Опрос показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский перед вторым туром опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан
В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
Общество
Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России
Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
В России пикап будет представлен с полуторной и двойной кабиной, а все комплектации оборудованы системой полного привода.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В деле Абызова могут появиться новые фигуранты
Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова могут дополнить новые фигуранты, которые следствием пока не установлены и не задержаны, заявила прокурор в Московском городском суде, где в четверг рассматривается жалоба на арест одного из фигурантов - заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Под домашний арест: СК просит отпустить из СИЗО Майкла Калви
«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-Мп фронтальную камеру
Ролик демонстрирует возможности фронтальной камеры, которая сможет похвастаться датчиком разрешением 32-Мп.
Обновлено в 04:37
Политика
США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»
В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 18:34