Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятымиРБК 09:28
Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход. Одна из основных проблем для самозанятых — блокировка банковских счетов.
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Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой
Обновлено в 01:49
Политика
Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом
Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка
Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Экономика
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов.
Обновлено в 17:46
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Технологии
В приложениях такси нашли опасную уязвимость
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Технологии
Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500
Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено в 13:35
Технологии
Платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» состоялась на петербургских Адмиралтейских верфях 10 апреля.
Обновлено в 05:09
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Финансы
Минфин установил новый исторический рекорд по размещению госдолга
Кто и почему обеспечил рекорд Рекорд установлен в основном за счет размещения десятилетнего выпуска, который можно считать лакмусовой бумажкой спроса нерезидентов на российские активы — именно они могли выкупить существенную часть ОФЗ, полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
Обновлено в 12:46
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
35-летняя жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка
На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария поделилась с поклонниками печальной новостью: она беременна в пятый раз, но находится на грани выкидыша.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам
В самое ближайшее время герцогиня Сассекская подарит наследника своему мужу, принцу Гарри.
Обновлено в 12:00
Хоккей
Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13