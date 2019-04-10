Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятымиРБК вчера в 09:28

Силуанов сказал, что освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход. Одна из основных проблем для самозанятых — блокировка банковских счетов.
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Правительство решило пойти навстречу самозанятым россиянам

Lenta.ruвчера в 13:24

Глава Минфина предложил отказаться от надзора за самозанятыми в ближайшие годы

Дождьвчера в 11:08

Силуанов предложил повременить с введением надзора за самозанятыми

Известиявчера в 11:42

Силуанов предложил не контролировать самозанятых в ближайшие несколько лет

Росбалтвчера в 10:32

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми гражданами

Комсомольская правдавчера в 10:22

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

РБКвчера в 09:28

Минфин предложил не вводить контроль за самозанятыми в ближайшие несколько лет

Новая газетавчера в 12:27
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Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившими государственный переворот, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 01:50
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

Обновлено в 00:31
Происшествия

Во Франции взяли под стражу главу представительства ДНР

Главу представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе Юбера Файяра взяли под стражу во Франции в преддверии открытия второго представительства ДНР в стране, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:18
Здоровье

Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк

В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
Происшествия

СК просит перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви, — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Обновлено вчера в 21:15
Хоккей

«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл»

"Даллас" выиграл у "Нэшвилла" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:17
Технологии

В приложениях такси нашли опасные уязвимости

Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова устроила зажигательные танцы в студии у Аллы Довлатовой

После эфира звезда исполнила зажигательный танец, фрагмент которого выложила в Instagram.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено вчера в 15:15
Общество

Сбербанк восстановил работу приложения

Приложение «Сбербанк онлайн» восстановило свою работу. Сейчас все системы банка работают в штатном режиме.
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей

ЦСКА помнил, как их убрал «Ак Барс». Почему в финале именно армейцы

Никитин сделал свою систему сильнее В прошлом сезоне ЦСКА уверенно вышел в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Пожар возник на территории Храма Христа Спасителя в Москве

Обновлено в 01:31
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова пережила измены мужа и смерть сына. Что спасло: увлечение саентологией или сильный характер?

Ирине удалось сохранить силу духа, пережив гибель единственного сына, а все разговоры о расставании с супругом она пресекает на корню.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Сын Олега Табакова хочет работать только по интересным ему сценариям

Сын Олега Табакова работает только с теми сценариями, которые ему нравятся.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках

Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

У Кудрявцевой в Лондоне украли кошелек

Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Задержанного главу Дербентского района Дагестана доставили в Москву

Задержанный глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов доставлен в Москву.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
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