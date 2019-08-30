Экономика
ТАСССилуанов предложил не штрафовать предпринимателей за первые нарушения
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил контрольно-надзорным органам не штрафовать предпринимателей за первые нарушения.
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Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
RT на русском 01:47
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
РИА Новости 06:51
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 06:27
Происшествия
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
Полицейские применили слезоточивый газ и водомет для того, чтобы разогнать участников акции протеста в Гонконге.
Известия 07:53
Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Общество
Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа
Московская прокуратура предупредила оппозиционера Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за зафиксированных недостоверных подписей, о незаконности несогласованного шествия 31 августа.
Московский Комсомолец вчера в 08:26
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурных выражений критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
Взгляд.ру 03:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
Мальчик хорошо поспал во время перелета на частном самолете и рассказал маме сон. Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео.
Lisa.ru 05:30
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 06:14
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва вчера в 11:56
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Наука
Ученые нашли свидетельства о повышении уровня моря в прошлом
Анализ залежей из пещеры Арта на острове Майорка в западной части Средиземного моря позволил получить данные об уровне моря, которые послужат основой для будущих исследований и создания моделей с прогнозами повышения уровня моря, говорят ученые.
Хайтек 05:38
Политика
Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй
Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
News.ru 07:59
Политика
Зеленский совершит визит в Польшу
RT на русском вчера в 03:33
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Футбол
Гендиректор «Уфы» — о судействе с «Оренбургом»: «Это край. Арбитры жесточайше влияют на результат»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после проигранного «Оренбургу» (1:2) матча 8-го тура РПЛ резко высказался в адрес судейской бригады во главе с арбитром Игорем Паниным.
Sport24.ru 07:18
Культура
Американский секс-символ 90-х Ричард Гир празднует свое 70-летие
Ричард Гир, ставший одним из самых популярных актеров Голливуда, празднует сегодня, 31 августа, 70-летие.
Слово и Дело 06:26
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Общество
С 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 08:01
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Шоу-бизнес
«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником
На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17