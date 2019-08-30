Экономика
РИА НовостиСилуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Политика
Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
Интерфакс 12:03
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.
Чемпионат вчера в 16:54
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
RT на русском 07:08
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском вчера в 11:57
Общество
Во Владимирской области 12 медсестёр написали заявления об увольнении
Более десяти медсестёр неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
RT на русском 10:36
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Транспорт
ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД
Ранее в соцсетях были распространены видеоролики, на которых заметно, что знак 80 км/ч, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, действует на участке протяженностью в 80 м. В то же время постоянный скоростной режим на МКАД — 100 км/ ч. Исключения составляют лишь участки дороги, где проводятся ремонтные работы и существуют временные ограничения.
Известия 05:40
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Шоу-бизнес
Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака
Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН 10:41
Здоровье
Правительство определило порядок обеспечения медикаментами людей с ВИЧ
Правительство РФ установило порядок обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С. Документ соответствующего постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 августа.
Известия 11:02
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 16:33