Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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Силуанов предложил отказаться от штрафов для бизнеса за первое нарушение

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Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

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Бизнес могут освободить от штрафов за первое нарушения

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Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
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Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
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Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
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