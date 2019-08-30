Экономика
РИА НовостиСилуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости вчера в 03:23
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Теннис
Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун
Теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:17
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Культура
В США умерла актриса Валери Харпер
Говорит Москва 00:16
Политика
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 21:34
Общество
Мутко отчитался о ликвидации последствий потопа в Иркутской области
Rostov gazeta вчера в 12:15
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru вчера в 16:08
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика
Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат парламента Гренландии от партии "Налерак" Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»
«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.
Матч ТВ вчера в 22:53
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Авто
В России Porsche отзывает 138 автомобилей
Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.
Автоновости дня вчера в 09:17
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович посетили в Москве осужденных украинских граждан Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Инфорос вчера в 09:31
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости вчера в 07:26
Общество
Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей
В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество
Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри
Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
RT на русском вчера в 09:42
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле
Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 вчера в 13:19