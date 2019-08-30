Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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Силуанов предложил отказаться от штрафов для бизнеса за первое нарушение

Коммерсантъвчера в 14:48

Ульяновские власти предложили внедрить звание «Заслуженный предприниматель России»

ТАССвчера в 10:45

Бизнес могут освободить от штрафов за первое нарушения

URA.Ruвчера в 09:37

Силуанов предложил не наказывать бизнесменов за первое нарушение

Московский Комсомолецвчера в 09:19

Бизнес в России предложили наделить правом «первого нарушения»

Росбалтвчера в 09:04

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

Интерфаксвчера в 08:59

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

РИА Новостивчера в 08:52
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Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Газета.Ru 29 августа в 06:33
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости вчера в 03:23
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В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
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Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун

Теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:17
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
Культура

В США умерла актриса Валери Харпер

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Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 21:34
Общество

Мутко отчитался о ликвидации последствий потопа в Иркутской области

Rostov gazeta вчера в 12:15
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru вчера в 16:08
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика

Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от партии "Налерак" Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол

«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»

«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.
Матч ТВ вчера в 22:53
Экономика

«Норникель» подорожал до исторического максимума

В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Технологии

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»

РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Авто

В России Porsche отзывает 138 автомобилей

Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.
Автоновости дня вчера в 09:17
Политика

МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Политика

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович посетили в Москве осужденных украинских граждан Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Инфорос вчера в 09:31
Происшествия

Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости вчера в 07:26
Общество

Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей

В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Происшествия

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2

В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Армия и оружие

США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК

Военное обозрение 28 августа в 03:44
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Армия и оружие

Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Политика

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество

Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри

Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
RT на русском вчера в 09:42
Политика

Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле

Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 вчера в 13:19
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