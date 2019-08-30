Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.

с чего всё началось

Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения. Он заявил об этом на совещании с участием предпринимателей в Калининграде.

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

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