Экономика
ИнтерфаксСилуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение
Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения. Он заявил об этом на совещании с участием предпринимателей в Калининграде.
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с чего всё началось
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.РИА Новости08:52
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Политика
Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами
Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии.
Эхо Москвы 05:00
Политика
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
RT на русском 01:31
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Футбол
Виктор Гончаренко ставит задачу выхода ЦСКА в плей-офф Лиги Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат жеребьевку группового этапа Лиги Еврпопы.
Спорт-Экспресс 09:41
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Политика
Россия заплатит почти 55 млн евро за возвращение в ПАСЕ
Ранее были перечислены 33 миллиона евро за текущий год.
SM News вчера в 09:11
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Экономика
Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.
Свободная Пресса 01:10
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Гаджеты
Специалисты Google раскрыли массовую атаку хакеров на iPhone
Специалисты по безопасности компании Google заявили о раскрытии массовой атаки хакеров на iPhone.
Pravda.Ru 07:39
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro на MediaTek Helio G90T протестировали в AnTuTu
Младшая версия Redmi Note 8 поставляется с процессором Snapdragon 665, тогда как Pro-версия оснащается игровым чипсетом MediaTek Helio G90T.
MobiDevices 04:43
Происшествия
В Подольске горит склад с полиэтиленом на 100 «квадратах»
Склад с пластиковой продукцией горит на площади 100 квадратных метров в городе Подольск Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
РИА Новости 10:24
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Политика
Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46