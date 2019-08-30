Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения. Он заявил об этом на совещании с участием предпринимателей в Калининграде.
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с чего всё началось

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости08:52

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Бизнес в России предложили наделить правом «первого нарушения»

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Бизнес могут освободить от штрафов за первое нарушения

URA.Ru09:37

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Ридус09:24

Силуанов предложил не наказывать бизнесменов за первое нарушение

Московский Комсомолец09:19

Силуанов предложил не штрафовать предпринимателей за первые нарушения

ТАСС10:34

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

Интерфакс08:59

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

РИА Новости08:52
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Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Политика

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Интерфакс 09:35
Армия и оружие

Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США

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Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
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Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков

Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Происшествия

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Аргументы и Факты 06:00
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В Ростовской области создали интернет-ресурс для помощи детям с ОВЗ

В Ростовской области создали региональную карту помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе донского Заксобрания.
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РБК 09:53
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

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Футбол

ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
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Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем

Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Энергетика

Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
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Политика

Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Ради Марии Мироновой Дмитрий Барановский бросил жену и двоих детей

Влюбленные хотели детей, но эта мечта не сбылась – у Марии случился выкидыш.
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Происшествия

В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека

Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
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Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
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Наука

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Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
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Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет

Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
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Политика

Польша организует поставки американского газа для Украины

Представители энергетической корпорации PGNiG заявили, что Польша намерена начать поставки американского сжиженного газа на Украину уже к следующему году, передает РИА Новости.
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