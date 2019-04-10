Экономика
Силуанов предложил не контролировать самозанятыхInc.Russia 02:05
Фото: IStock Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил дать самозанятым "контрольно-надзорные каникулы" длительностью до 5 лет, сообщает РБК.
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Минфин предложил не вводить контроль за самозанятыми в ближайшие несколько лет
Новая газетавчера в 12:27
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В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС
В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
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Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
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Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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Происшествия
Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.
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Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
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Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
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Происшествия
У экс-министра Абызова арестовали имущество
Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
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Наука
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Политика
Президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир покинул свой пост. В ближайшее время будет объявлено о переходе власти к переходному совету.
Обновлено в 03:55
Кино
Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца
Amazon Studios снимет фильм по мотивам романа американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и принца Уэльского.
Обновлено в 00:00
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Японские военные извинились за разбившийся F-35
Силы самообороны Японии принесли извинения за крушение истребителя F-35, обломки которого были обнаружены 10 апреля.
Обновлено в 05:13
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне
Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:04
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов
Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Армия Нигерии выгнала всех жителей города для проведения операции
Нигерийская армия эвакуировала все население города Джакана для того, чтобы провести операцию в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.
Обновлено в 05:04
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08