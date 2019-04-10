Экономика

Силуанов предложил не контролировать самозанятыхInc.Russia 02:05

Фото: IStock Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил дать самозанятым "контрольно-надзорные каникулы" длительностью до 5 лет, сообщает РБК.
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Правительство решило пойти навстречу самозанятым россиянам

Lenta.ruвчера в 13:24

Глава Минфина предложил отказаться от надзора за самозанятыми в ближайшие годы

Дождьвчера в 11:08

Силуанов предложил повременить с введением надзора за самозанятыми

Известиявчера в 11:42

Силуанов предложил не контролировать самозанятых в ближайшие несколько лет

Росбалтвчера в 10:32

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми гражданами

Комсомольская правдавчера в 10:22

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

РБКвчера в 09:28

Минфин предложил не вводить контроль за самозанятыми в ближайшие несколько лет

Новая газетавчера в 12:27
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Происшествия

В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС

В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате

«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.
Обновлено в 05:06
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

У экс-министра Абызова арестовали имущество

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России

Обновлено вчера в 08:11
Наука

Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:36
Транспорт

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Политика

Президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир покинул свой пост. В ближайшее время будет объявлено о переходе власти к переходному совету.
Обновлено в 03:55
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам романа американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и принца Уэльского.
Обновлено в 00:00
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Японские военные извинились за разбившийся F-35

Силы самообороны Японии принесли извинения за крушение истребителя F-35, обломки которого были обнаружены 10 апреля.
Обновлено в 05:13
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Обновлено в 03:24
Политика

Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне

Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:04
Недвижимость

Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов

Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Армия Нигерии выгнала всех жителей города для проведения операции

Нигерийская армия эвакуировала все население города Джакана для того, чтобы провести операцию в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

Обновлено в 04:13
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
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