Экономика

Силуанов предложил не контролировать самозанятыхInc.Russia 02:05

Фото: IStock Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил дать самозанятым "контрольно-надзорные каникулы" длительностью до 5 лет, сообщает РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство решило пойти навстречу самозанятым россиянам

Lenta.ruвчера в 13:24

Минфин предложил не вводить контроль за самозанятыми в ближайшие несколько лет

Новая газетавчера в 12:27

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

РБКвчера в 09:28

Силуанов предложил не контролировать самозанятых в ближайшие несколько лет

Росбалтвчера в 10:32

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми гражданами

Комсомольская правдавчера в 10:22

Силуанов предложил повременить с введением надзора за самозанятыми

Известиявчера в 11:42

Глава Минфина предложил отказаться от надзора за самозанятыми в ближайшие годы

Дождьвчера в 11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика

Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне

Британский суд решит, выдавать ли его властям США. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сегодня в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 08:53
Общество

Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Политика

ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Рейтинг Путина за год упал на 15%

Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено в 00:17
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком

Обновлено в 08:31
Политика

Россияне не пострадали в ходе столкновений в Ливии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в ходе боевых действий в Ливии.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Эррере в «Эвертоне»

Как сообщает Evening Standard, в «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за сохранение Эрреры в команде, но в то же время присматривают замену испанцу.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика

Друг детства Зеленского Манжосов, который хотел обнародовать компромат, исчез перед пресс-конференцией

Друг детства Владимира Зеленского и сооснователь студии "95 квартал" Денис Манжосов, который намеревался поделиться важной информацией о кандидате в президенты, так и не появился на обещанной пресс-конференции в пресс-центре издания "Украинские новости" По словам организаторов мероприятия, Манжосов приехал в пресс-центр примерно за час до начала.
Обновлено в 09:32
Общество

Названы лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Хоккей

«Тампа» проиграла «Коламбусу», ведя 3-0 после 1-го периода

Хозяева забили первыми, при том в меньшинстве - они больше давили и Бобровский еще дважды в первом периоде вынимал шайбу из сетки ворот.
Обновлено в 02:04
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй

Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Панайотов признался, что Началова снится ему почти каждую ночь

Популярный певец Александр Панайотов, который был хорошим другом артистки Юлии Началовой, признался, что она снится ему почти каждую ночь.
Обновлено в 01:31
Здоровье

Роспотребнадзор придумал, как бороться с йододефицитом у школьников

Как пояснили в Роспотребнадзоре, цель изменений – профилактика заболеваний, обусловленных йододефицитными состояниями.
Обновлено в 06:50
Общество

Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты

Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Авто

Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты

Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Происшествия

До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове

Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное