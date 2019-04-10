Экономика
Силуанов предложил не контролировать самозанятыхInc.Russia 02:05
Фото: IStock Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предложил дать самозанятым "контрольно-надзорные каникулы" длительностью до 5 лет, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин предложил не вводить контроль за самозанятыми в ближайшие несколько лет
Новая газетавчера в 12:27
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика
Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне
Британский суд решит, выдавать ли его властям США. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сегодня в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 08:53
Общество
Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Политика
ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Рейтинг Путина за год упал на 15%
Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено в 00:17
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Политика
Россияне не пострадали в ходе столкновений в Ливии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в ходе боевых действий в Ливии.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Эррере в «Эвертоне»
Как сообщает Evening Standard, в «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за сохранение Эрреры в команде, но в то же время присматривают замену испанцу.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
Друг детства Зеленского Манжосов, который хотел обнародовать компромат, исчез перед пресс-конференцией
Друг детства Владимира Зеленского и сооснователь студии "95 квартал" Денис Манжосов, который намеревался поделиться важной информацией о кандидате в президенты, так и не появился на обещанной пресс-конференции в пресс-центре издания "Украинские новости" По словам организаторов мероприятия, Манжосов приехал в пресс-центр примерно за час до начала.
Обновлено в 09:32
Общество
Названы лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев
Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Хоккей
«Тампа» проиграла «Коламбусу», ведя 3-0 после 1-го периода
Хозяева забили первыми, при том в меньшинстве - они больше давили и Бобровский еще дважды в первом периоде вынимал шайбу из сетки ворот.
Обновлено в 02:04
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй
Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Панайотов признался, что Началова снится ему почти каждую ночь
Популярный певец Александр Панайотов, который был хорошим другом артистки Юлии Началовой, признался, что она снится ему почти каждую ночь.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Роспотребнадзор придумал, как бороться с йододефицитом у школьников
Как пояснили в Роспотребнадзоре, цель изменений – профилактика заболеваний, обусловленных йододефицитными состояниями.
Обновлено в 06:50
Общество
Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты
Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Авто
Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54