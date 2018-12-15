Экономика
Силуанов предложил наложить мораторий на проверки самозанятых
Силуанов предложил наложить мораторий на проверки самозанятыхКрасная веснавчера в 08:13
Ввести мораторий на проверки самозанятых контролирующими органами предложил руководитель Минфина Антон Силуанов 15 декабря, передает «Коммерсантъ». По словам министра, объявление такого моратория призвано поспособствовать облегчению вывода самозанятых из теневого поля.
Красная веснавчера в 08:13
Оценить
62 человека отреагировали
Поэтому, мне кажется, что для того чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес.
— Антон Силуанов, российский политикВедомости вчера в 03:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Энергетика
Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Экономика
Застройщики возвращаются в торгцентры
На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв. м. (втрое больше, чем в 2018 году).
Обновлено в 16:51
Энергетика
США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти
США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Экономика
Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году
Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, «Роснефть» и «Первый канал», в ближайшие годы перейти на «преимущественное использование» отечественного ПО.
Обновлено в 12:44
Экономика
Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России
Рыбное хозяйство России постепенно восстанавливается. Такая оценка озвучивается в статье японской газеты Asahi Shimbun.
Обновлено в 01:20
Экономика
Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов
Власти Германии довольно давно обсуждают возможность ужесточения правил для иностранных инвесторов, прежде всего на фоне растущих китайских инвестиций, в результате которых китайские компании получают доступ к стратегическим сферам и изобретениям.
Обновлено в 12:08
Экономика
Регионы не торопятся сокращать неравенство
Мониторинг региональной экономики Разрыв в показателях ВВП на душу населения между субъектами РФ сокращается в среднем на 2% в год — теми же темпами, что и уровень неравенства между отдельными странами (" железный закон конвергенции"), говорится в свежем рабочем докладе ОЭСР, рассматривающем региональные драйверы роста в 2004 – 2015 годах.
Обновлено в 16:51
Экономика
У Wildberries сработал ассортимент
В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено в 16:51
Экономика
Премьер Франции назвал сумму убытков от протестов «желтых жилетов»
Ущерб от акций протестов «желтых жилетов» составил €10 млрд бюджетных средств Франции.
Обновлено в 16:56
Экономика
После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль
Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06
Экономика
Форекс-рынку не хватает клиентов
Глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сообщил 14 декабря, что количество клиентов, обслуживаемых лицензированными компаниями, в течение 2018 года увеличилось втрое, до 9 тыс. человек.
Обновлено в 16:51
Экономика
Intel и TPG могут продать компанию McAfee
Intel купила McAfee в 2010 году, заплатив за компанию $7,7 млрд, в прошлом году она продала 51% акций McAfee фонду TPG.
Обновлено в 08:19
Финансы
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено в 16:05
Экономика
Сбербанк подсчитал доходы регионов от внутреннего туризма
В результате чистый экспорт туристических услуг Москвы составил всего 3,4 млрд руб. Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей
Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено вчера в 04:36