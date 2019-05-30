Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцевМойка78 вчера в 14:44

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Как передает ТАСС, Силуанов заявил, что считает целесообразным уравнять эти ставки, сделав размер налога для иностранцев равным ставке для россиян. Премьер РФ Дмитрий Медведев ранее не раз говорил, что кабмин не собирается менять ставку НДФЛ для россиян.

Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

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