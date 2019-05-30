Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцевМойка78 вчера в 14:44
Как передает ТАСС, Силуанов заявил, что считает целесообразным уравнять эти ставки, сделав размер налога для иностранцев равным ставке для россиян. Премьер РФ Дмитрий Медведев ранее не раз говорил, что кабмин не собирается менять ставку НДФЛ для россиян.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.ТАССвчера в 02:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Зеленский поругался с журналистами в Львовской области
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистами телеканала "Прямой" во время поездки на шахту Лесная во Львовской области.
Обновлено вчера в 11:26
Авто
Названы самые выносливые японские модели автомобилей 90-х годов
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:11
Космос
Запущенный с Байконура спутник «Ямал» успешно выведен на орбиту
Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", принадлежащий компании "Газпром космические системы", выведен на целевую орбиту и передан заказчику, сообщили РИА Новости в компании-операторе.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Петербурге неадекватный водитель каршеринга попал на видео
В Санкт-Петербурге остановили неадекватного водителя на автомобиле каршеринга.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено вчера в 16:20
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа
Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки
Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено 29 мая в 08:34
Общество
Что изменится в жизни россиян с июня 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в июне 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По информации «МК», был задержан руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СКР Дмитрий Коровин и его заместитель Александр Задорин.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Украина может ввести санкции против российских археологов
В Киеве уверены, что российские музейные учреждения, ведущие раскопки в Крыму, нарушают международные соглашения об охране культурного наследия.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве
Россиянка Татьяна Валовая займет должность главы штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено вчера в 07:41
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42