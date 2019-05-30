Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцевМойка78 вчера в 14:44

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Как передает ТАСС, Силуанов заявил, что считает целесообразным уравнять эти ставки, сделав размер налога для иностранцев равным ставке для россиян. Премьер РФ Дмитрий Медведев ранее не раз говорил, что кабмин не собирается менять ставку НДФЛ для россиян.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Происшествия В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек В результате аварии пострадали шесть человек - водители и кондукторы обоих автобусов, а также два пассажира.

Политика Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Общество Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Хоккей Сундквист дисквалифицирован на один матч Нападающий "Сент-Луиса" Оскар Сундквист дисквалифицирован на один матч за силовой прием против защитника "Бостона" Мэтта Грызлика, информирует официальный сайт НХЛ.

Общество Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Экономика Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Происшествия В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Происшествия Электричка сбила двух человек у платформы «Электрозаводская» в Москве Электричка сбила в пятницу двух человек около платформы "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, в результате один из них погиб.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Экономика Суд арестовал активы братьев Ананьевых Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).

Общество В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.

Наука На дне Северного моря обнаружили затонувший мир Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.

Происшествия Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.

Общество Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Музыка Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

Общество У пользователей МТС в Иркутске пропала связь В первом часу дня 31 мая у пользователей оператора МТС в Иркутске пропала мобильная связь.