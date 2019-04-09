Экономика

Силуанов: повышение налогов поможет экономикеИнвест-Форсайт 03:55

Министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что уже в этом году будет наблюдаться положительный эффект от повышения налогов, в частности от роста налога на добавленную стоимость (НДС).
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Антон Силуанов
Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем.
— Антон Силуанов, российский экономистLenta.ru вчера в 10:06

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