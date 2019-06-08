Энергетика
Силуанов после слов Сечина назвал несправедливыми компенсации за ОПЕК+РБК 04:24
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам на ПМЭФ, что российские нефтяные компании выиграли от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, передает корреспондент РБК.
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Наши нефтяники выиграли от сделки с ОПЕК. Если бы мы не вошли в сделку, то цена, возможно, сократилась бы до $40, а может быть, и меньше. И даже если бы мы наращивали объемы добычи, наши компании не смогли бы столько заработать, сколько они заработали за прошлый и за этот год, это очевидно.
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Силуанов заявил, что говорить о компенсации нефтяникам от сделки ОПЕК+ несправедливо
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