Экономика

Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСПТАСС 08:30

Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»

Дагестанская правда11:45

Антон Силуанов ознакомился с предложениями Чеченской Республики по реализации нацпроектов

ИА Грозный-Информ10:09

Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ

Будущее России. Национальные проекты11:26

Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию

ТАСС10:28

Северный Кавказ имеет все возможности для роста экономики — Силуанов

REGNUM10:27

Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП

Финмаркет09:52

Антон Силуанов: «Государство всегда придет на помощь бизнесу, если возникнет необходимость»

РИА Дагестан10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:42
Политика

Жители Донбасса начали получать паспорта РФ

Обновлено в 06:03
Здоровье

В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции

С начала года на Дону выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции: 19 - в Ростове, 1 - в Красносулинском районе.
Обновлено в 03:48
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Культура

Во Франции госпитализирован Ален Делон

Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:27
Игры

Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown

Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Общество

Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным

Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено в 19:00
Космос

«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Технологии

Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами

Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.
Обновлено в 19:01
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа. На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала

Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено в 15:54
Общество

МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Москве

Обновлено в 03:17
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Космос

Установлена следующая жертва Нибиру: аннунаки начали охоту на творение Леонардо да Винчи 1502 года

Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Орнелла Мути получила тюремный срок: наказание связали с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.
Обновлено в 03:38
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
Хоккей

Хара подтвердил, что играл в финале Кубка Стэнли с переломами

42-летний защитник "Бостон Брюинз" Здено Хара сообщил, что в финале Кубка Стэнли с "Сент-Луис Блюз" играл с переломами челюсти.
Обновлено в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное