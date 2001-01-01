Экономика

Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСПТАСС 08:30

Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.
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Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»

Дагестанская правда11:45

Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ

Будущее России. Национальные проекты11:26

Минфин РФ не удовлетворен темпами кредитования МСП

Финмаркет09:52

Силуанов: малый и средний бизнес может получить доступ к проектному финансированию

ТАСС10:28

Северный Кавказ имеет все возможности для роста экономики — Силуанов

REGNUM10:27

Антон Силуанов: «Государство всегда придет на помощь бизнесу, если возникнет необходимость»

РИА Дагестан10:33

Антон Силуанов ознакомился с предложениями Чеченской Республики по реализации нацпроектов

ИА Грозный-Информ10:09
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Путешествия

Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)

Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Технологии

Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru

Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Футбол

Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

Обновлено в 22:30
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star

Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено в 14:21
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Авто

Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки

Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Политика

Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян

«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Экономика

«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов

Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Наука

Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено вчера в 09:59
Религия

Православные отмечают Троицкую субботу

Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Здоровье

В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Футбол

Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ

Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено в 21:40
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Происшествия

На ЕКАД опрокинулась и загорелась фура, в которую влетел цементовоз

После столкновения фура опрокинулась и загорелась. В ДТП пострадал водитель цементовоза.
Обновлено в 12:37
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Экономика

Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Политика

В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии G20

Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование природных ресурсов обсудят министры энергетики и экологии стран Группы двадцати (G20) на открывшейся в субботу двухдневной встрече в курортном городе Каруидзава.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа. На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором

Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
Обновлено в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
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