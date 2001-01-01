Экономика
Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСПТАСС 08:30
Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.
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Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ
Будущее России. Национальные проекты11:26
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Путешествия
Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)
Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Обновлено в 22:30
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Экономика
«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов
Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Наука
Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений
Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено вчера в 09:59
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Здоровье
В Казани наградили лучших медицинских работников Татарстана
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Футбол
Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ
Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено в 21:40
Здоровье
Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре
В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Происшествия
На ЕКАД опрокинулась и загорелась фура, в которую влетел цементовоз
После столкновения фура опрокинулась и загорелась. В ДТП пострадал водитель цементовоза.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Политика
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии G20
Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование природных ресурсов обсудят министры энергетики и экологии стран Группы двадцати (G20) на открывшейся в субботу двухдневной встрече в курортном городе Каруидзава.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа
41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа. На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором
Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
Обновлено в 10:23