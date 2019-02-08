Экономика
Силуанов поручил разработать электронный формат tax freeРеальное время вчера в 12:59
Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов поручил перевести систему tax free полностью в электронный формат. Она позволяет вернуть иностранцам налог на добавленную стоимость (НДС).
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Силуанов поручил проработать вопрос перевода tax free в электронный формат
Rambler News Serviceвчера в 09:45
Почти пять тысяч иностранцев воспользовались услугой tax free в Петербурге
Фонтанка.Ру15 февраля в 19:02
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Приморье родители школьников устроили самосуд над пятиклассником
Местное ИА "Дейта" сообщило в среду, что один из учеников школы издевался над детьми, и их родители утром 20 февраля отвели школьника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 13:55
Технологии
«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.
Обновлено в 01:07
Политика
Назван размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов
Как сообщило издание De Morgen, пенсии в размере от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей) бывшим солдатам Третьего рейха и их потомкам выплачивает Германия, которая взяла на себя обязательства потерпевшего поражение в войне государства, которое в 1941 году декретам Гитлера гарантировало своим солдатам денежные выплаты за "лояльность, верность и послушание".
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Москве избили звезду сериала «Кадетство»
Обновлено в 01:26
Происшествия
В России инвесторов посадили в камеры без удобств
Четверых топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok, арестованных по делу о мошенничестве, поместили в московский СИЗО №4, известный как «Медведь», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:35
Экономика
Достройку омского метрополитена признали нецелесообразной
Обновлено в 01:53
Политика
Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана
Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Происшествия
В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина
В Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез
В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Общество
В России запустят масштабный общественный мониторинг школьной еды
Уполномоченный по правам ребенка на Первом форуме отцов, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, заявила что в скором времени в России запустится общественный мониторинг питания детей в школах.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Челябинске инспектор ГИБДД перевел через дорогу хромую собаку
Инспектор ГИБДД остановил движение на улице Новороссийской, чтобы дорогу могла перейти хромая собака.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено вчера в 16:56
Авто
«АвтоВАЗ» договаривается о поставках автомобилей в Иран
Обновлено в 01:15
Политика
Абэ назвал переговоры с Россией приоритетными для Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления в японском парламенте заявил, что продвижение переговоров с Москвой является главным приоритетом для Токио.
Обновлено в 02:29
Экономика
РБК узнал о депозите правительства в Промсвязьбанке на 200 млрд рублей
Депозит в размере 200 млрд руб. был размещен в банке "на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок", сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 г. Банк, в котором был размещен депозит, в документе не называется.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Полковника ФСБ могут посадить на 20 лет за госизмену
Арестованным сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене В 2010 году Михайлов участвовал в оперативной разработке Врублевского, который впоследствии был осужден за организацию DDoS-атаки на платежную систему Assist.
Обновлено в 00:52
Технологии
Пользователи жалуются на сбой в работе Skype
Сервис Downdetector, отслеживающий перебои в работе популярных интернет-сервисов, сообщил о проблемах доступа к мессенджеру Skype.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Забайкалье
Обновлено в 02:38
Транспорт
В России разработали новый ГОСТ с требованиями к реагентам
В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Минобороны просит у ритейлеров льгот для орденоносцев
«В целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации, награжденных орденом Мужества и (или) медалью "За отвагу", предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"».
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ
Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Росконтроль назвал лучшие стиральные машины
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Сменился глава Корпорации развития Дальнего Востока
Новым генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) назначен Аслан Канукоев, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Обновлено в 02:41