Экономика
Силуанов пообещал увеличение пенсий на 20%Политическая Экспертиза вчера в 06:56
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Со слов первого вице-премьера, участники программы смогут увеличить свою пенсию. Рост может составить до 20%, в зависимости от доходов гражданина.
Читать в источнике
Оценить248
Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии наших пенсионеров, по оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20 процентов от уровня зарплаты, а также создаст дополнительные финансовые ресурсы - около полутора процентов ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистDeita.ru вчера в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин ждет инвестиций от будущих пенсионеров и неналоговых платежей от компаний
Коммерсантъвчера в 16:36
Силуанов ограничил сроки запуска механизма индивидуального пенсионного капитала
Интерфаксвчера в 06:48
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на задержание Абызова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о подозрениях в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заранее.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля
В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Политика
Россия бросает вызов США в Западном полушарии
«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Космос
Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света
Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Происшествия
Абызов рассказал о задержании и первом допросе
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
Обновлено в 01:00
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр
Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес
Фанаты посоветовали Биберу повзрослеть и разобраться, наконец, со своими чувствами.
Обновлено в 04:00
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Калашникова и Шаляпин отвернулись от Даны Борисовой
Обновлено в 05:02
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено 25 марта в 12:24
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06