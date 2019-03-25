Силуанов пообещал рост пенсий на 20%News.ru вчера в 06:00

Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии наших пенсионеров, по оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20 процентов от уровня зарплаты, а также создаст дополнительные финансовые ресурсы - около полутора процентов ВВП.

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии до 20%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Культура Картозия опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой Слухи о наркозависимости Анастасии Ивлеевой, из-за чего якобы были сорваны съёмки программы «Туристическая полиция», опроверг гендиректор телеканала «Пятница!»

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Политика Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Политика Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен.

Наука Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Происшествия 27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

Общество СНИЛС могут заменить новым документом Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.

Происшествия Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.

Общество В Москве растет количество многодетных семей Семьи с 10 и более детьми дополнительно ежегодно получают 20 тысяч рублей в качестве подарка в Международный день семьи, 30 тысяч рублей ко Дню знаний и 20 тысяч рублей ежемесячно в поддержку многодетных матерей.

Футбол Моуринью может стать тренером Головина Если Моуринью возглавит "Монако", то он станет наставником полузащитника сборной России Александра Головина.

Политика Трамп подписал указ о защите США от воздействия электромагнитных атак Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, предписывающий федеральным агентствам идентифицировать угрозы, создаваемые потенциальными электромагнитными импульсами, и находить способы защиты от них, пишет The Hill.

Политика В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Финансы Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.

Происшествия Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Политика Протестующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики Местные жители выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки.

Происшествия В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы 20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.

Космос Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.