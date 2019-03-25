Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%News.ru вчера в 06:00

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии до 20%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Антон Силуанов
Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии наших пенсионеров, по оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20 процентов от уровня зарплаты, а также создаст дополнительные финансовые ресурсы - около полутора процентов ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистDeita.ru вчера в 17:04

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