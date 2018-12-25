Политика
Переговоры Путина и Лукашенко шли почти четыре часа
Переговоры Путина и Лукашенко шли почти четыре часаРоссийская газета12:55
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры. Разговор длился почти четыре часа. По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.
Российская газета12:55
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Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств, и эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран.
— Антон Силуанов, российский экономистТАСС 13:35
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