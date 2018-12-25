Политика

Силуанов подвел итоги переговоров Путина с Лукашенко
REGNUM
13:50

В Москве завершились российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил журналистам первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов. Судя по заявлению Силуанова, каких-то прорывных решений в российско-белорусских отношениях добиться не удалось.
REGNUM13:50
Антон Силуанов
Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет состоять из представителей правительств, и эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран.
— Антон Силуанов, российский экономистТАСС 13:35

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