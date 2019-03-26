Финансы

Силуанов ожидает роста пенсий на 20% благодаря ИПККоммерсантъ 06:24

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства. Таким образом министр объяснил необходимость запуска системы ИПК.
Читать в источнике
Антон Силуанов
Поэтому нам необходимо в этом году также определяться, и мы подготовили соответствующий законопроект.
— Антон Силуанов, российский экономистФАН 06:34

Подробнее о событии

Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК

Газета.Ru06:54

Силуанов: система индивидуального пенсионного капитала позволит увеличить пенсии до 20%

ТАСС05:46

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

News.ru06:00

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

РБК06:59

Силуанов сообщил о готовности проекта об индивидуальном пенсионном капитале

РИА Новости05:51

Силуанов ограничил сроки запуска механизма индивидуального пенсионного капитала

Интерфакс06:48

Финансы поворачивают лицом к нацпроектам

Коммерсантъ06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что запасы бензина в России выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, запасы дизельного топлива — на 30%.
Обновлено в 06:08
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Пентагон испытал две противоракеты

В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Обновлено в 01:37
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
Обновлено 24 марта в 16:10
Хоккей

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Авто

Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей

Обновлено в 05:53
Общество

В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»

Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика

Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья

Обновлено вчера в 20:51
Здоровье

В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия

В столице Казахстана два человека погибли в ДТП между автобусами

В столице Казахстана Нур-Султане два человека погибли в ДТП, произошедшем между двумя автобусами.
Обновлено в 04:57
Финансы

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:54
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Общество

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника

Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное