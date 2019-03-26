Финансы
Силуанов ожидает роста пенсий на 20% благодаря ИПККоммерсантъ 06:24
Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства. Таким образом министр объяснил необходимость запуска системы ИПК.
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Поэтому нам необходимо в этом году также определяться, и мы подготовили соответствующий законопроект.
— Антон Силуанов, российский экономистФАН 06:34
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