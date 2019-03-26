Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентовРоссийская газета 07:05
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина.
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Поэтому нам необходимо в этом году также определяться, и мы подготовили соответствующий законопроект.
— Антон Силуанов, российский экономистФАН 06:34
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