Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентовРоссийская газета 07:05

Поэтому нам необходимо в этом году также определяться, и мы подготовили соответствующий законопроект.

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина.

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Общество Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».

Политика Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

ЖКХ Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое расширяет перечень расходов для получения материальной помощи.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Авто Автомобили Kia в России получили «футбольные» спецверсии Российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии автомобилей, посвященной второму по значимости футбольному турниру среди клубов – Лиге Европы UEFA.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Экономика Медведев пообещал заморозить налоги на шесть лет «Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — подчеркнул глава российского правительства.

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Политика В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.

Происшествия Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".

Армия и оружие В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

Политика Савченко сказала украинцам, как голосовать на выборах Заключенная под стражу депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Фейсбук призвала украинцев идти на выборы президента и проголосовать там за новых политиков.

Здоровье Туберкулезный диспансер в Иркутске: повторные слушания не нужны Процедура общественных слушаний по возведению областного туберкулезного диспансера, проведенная в ноябре 2018 года, выполнила задачу, определенную для таких мероприятий законом, — проинформировать население о предстоящей работе.

Здоровье Перезимовали: как поднять иммунитет весной По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.

Футбол Шамиль Газизов – о своем будущем в «Уфе»: «Все могут покинуть клуб, если в нем работают» Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал комментировать информацию о том, что клуб может покинуть главный тренер команды Дмитрий Кириченко, но высказался насчет своего будущего.

Экономика «Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».

Политика Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.