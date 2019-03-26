Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентовРИА Новости 06:27

Законопроект предусматривает создание базы для индивидуального пенсионного капитала, нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По его словам, этот шаг позволит прибавить к пенсии, которую платит государство, еще до 20 процентов от среднемесячной зарплаты.

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

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