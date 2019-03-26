Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентовРИА Новости 06:27
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По его словам, этот шаг позволит прибавить к пенсии, которую платит государство, еще до 20 процентов от среднемесячной зарплаты.
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Законопроект предусматривает создание базы для индивидуального пенсионного капитала, нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам.
— Антон Силуанов, российский экономистФонтанка.Ру 07:19
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Амур.инфо24 марта в 23:13
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
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