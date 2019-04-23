Экономика
Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед РоссиейРИА Новости 06:01
Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Общество
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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Футбол
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Происшествия
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Обновлено в 05:20
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Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
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Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске
Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.
Обновлено в 06:32
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Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
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Политика
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Обновлено в 06:08
Здоровье
Новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров приняли в РФ
Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации накануне, 25 апреля.
Обновлено в 07:10
Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции исходя из капитализации в $80-90 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой IPO.
Обновлено в 07:12
Политика
Алексей Текслер уволил Евгения Тефтелева
После отставки Бориса Дубровского и назначения врио губернатора Алексея Текслера к должности Тефтелева, как и других занимающих высокие поста в правительстве чиновников, добавилась приставка и. о. С момента смены главы Челябинской области это уже вторая громкая отставка в правительстве региона.
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Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
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Обновлено в 06:50
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В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей
В американском Лос-Анджелесе трехлетняя девочка заботилась о своем двухмесячном брате несколько дней после смерти родителей, сообщает The Sun.
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Могу лишь сказать, что на данный момент Кононов не справляется со своими обязанностями, — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов.
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