Экономика

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед РоссиейРИА Новости 06:01

Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
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РФ рассчитывает, что Венесуэла грядущей осенью заплатит $200 млн по долгу

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Россия рассчитывает, что Венесуэла осенью сможет заплатить $200 млн по долгу

ТАСС06:37

Силуанов надеется на своевременные платежи Венесуэлы по долгу перед Россией

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Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

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Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд

РБК06:28

Россия рассчитывает получить от Венесуэлы осенью 200 млн долларов

Говорит Москва06:01
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Православные отмечают Страстную пятницу

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В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
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Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске

Обновлено в 03:25
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Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Авто

Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса

Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Авто

Ford распродает аксессуары и снижает цены на сервис

Представители компании подчеркнули, что специальное предложение о распродаже применяется ко всем LCV и легковым автомобилям марки Ford, проданным в России.
Обновлено в 04:59
Финансы

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
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Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением

26-летняя красотка предпочла действительно элегантный образ. Селена Гомес выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте.
Обновлено в 06:21
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте

Обновлено вчера в 17:36
Политика

Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады

Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Здоровье

Новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров приняли в РФ

Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации накануне, 25 апреля.
Обновлено в 07:10
Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции исходя из капитализации в $80-90 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой IPO.
Обновлено в 07:12
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Алексей Текслер уволил Евгения Тефтелева

После отставки Бориса Дубровского и назначения врио губернатора Алексея Текслера к должности Тефтелева, как и других занимающих высокие поста в правительстве чиновников, добавилась приставка и. о. С момента смены главы Челябинской области это уже вторая громкая отставка в правительстве региона.
Обновлено в 04:13
Политика

СБУ начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении украинского журналиста Айдера Муждабаева, сообщил в Facebook Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады.
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Общество

В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

В американском Лос-Анджелесе трехлетняя девочка заботилась о своем двухмесячном брате несколько дней после смерти родителей, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:10
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Александр Мостовой: «Кононов не справляется со своими обязанностями»

Могу лишь сказать, что на данный момент Кононов не справляется со своими обязанностями, — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 01:34
Политика

Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов.
Обновлено в 04:39
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