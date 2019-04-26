Экономика
Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед РоссиейРИА Новости 06:01
Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
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В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания украинского парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 04:41
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра
Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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Боец ММА избила мужчину, изображавшего половой акт перед ней
Как сообщает Daily Mirror, Вьера атаковала мужчину, начавшего «изображать перед ней половой акт».
Обновлено в 07:12
Общество
Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Авто
У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено вчера в 22:19
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Политика
Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Без стеснения: 54-летняя Алена Апина появилась на публике в полупрозрачной блузке с глубоким вырезом
54-летняя певица вышла на сцену в достаточно смелом наряде - она надела черные кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
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Политика
Алексей Текслер назначил первого вице-губернатора Челябинской области
Как Алексей Текслер листает кадры Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Не менее 2 млрд руб. направят в Алтайском крае на повышение качества лечения онкобольных
"На переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, в период до 2022 года планируется направить не менее 2 млрд рублей, на внедрение новых схем лечения современными эффективными лекарственными препаратами онкологических больных - более 11 млрд рублей", - сказал Томенко.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Финансы
Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае
С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
Обновлено в 08:02
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Происшествия
Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде
Дзержинский районный суд отпустил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" Михаила Цакунова под подписку о невыезде.
Обновлено в 07:56