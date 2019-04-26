Экономика

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед РоссиейРИА Новости 06:01

Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия осенью ожидает от Венесуэлы очередной платеж по долгу

Коммерсантъ07:34

РФ рассчитывает, что Венесуэла грядущей осенью заплатит $200 млн по долгу

Аргументы недели07:09

Россия рассчитывает, что Венесуэла осенью сможет заплатить $200 млн по долгу

ТАСС06:37

Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд

РБК06:28

Силуанов: РФ рассчитывает на очередной платёж Венесуэлы осенью

News.ru06:01

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

РИА Новости06:01

Россия рассчитывает получить от Венесуэлы осенью 200 млн долларов

Говорит Москва06:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Политика

В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания украинского парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 04:41
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра

Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Боец ММА избила мужчину, изображавшего половой акт перед ней

Как сообщает Daily Mirror, Вьера атаковала мужчину, начавшего «изображать перед ней половой акт».
Обновлено в 07:12
Общество

Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана

Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Авто

У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M

Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Наука

Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной

Обновлено вчера в 22:19
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Обновлено в 07:35
Политика

Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Общество

В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула

Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Без стеснения: 54-летняя Алена Апина появилась на публике в полупрозрачной блузке с глубоким вырезом

54-летняя певица вышла на сцену в достаточно смелом наряде - она надела черные кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Политика

Алексей Текслер назначил первого вице-губернатора Челябинской области

Как Алексей Текслер листает кадры Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Не менее 2 млрд руб. направят в Алтайском крае на повышение качества лечения онкобольных

"На переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, в период до 2022 года планируется направить не менее 2 млрд рублей, на внедрение новых схем лечения современными эффективными лекарственными препаратами онкологических больных - более 11 млрд рублей", - сказал Томенко.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Финансы

Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
Обновлено в 08:02
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде

Дзержинский районный суд отпустил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" Михаила Цакунова под подписку о невыезде.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное