Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия вчера в 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Футбол
«Текстильщик» одержал первую победу в сезоне ФНЛ, обыграв «Нефтехимик»
«Текстильщик» обыграл «Нефтехимик» в матче 6-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Иваново.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Сульшер: Погба всё ещё хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что отсутствие Поля Погба в заявке на матч Международного кубка чемпионов с «Миланом» вызвано травмой спортсмена, и выразил уверенность, что французский полузащитник останется в клубе в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 22:09
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе погибли несколько человек
Обновлено вчера в 15:35
Кино
Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо
По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе
Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Действие ДРСМД прекращено по инициативе США
Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено 02 августа в 04:26
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Красноярцы устроили пикник с мангалом и кальяном на площади Революции
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Красноярцев предупредили об ухудшении погоды
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии
Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Обновлено 02 августа в 00:38
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Происшествия
В Москве накануне прошла очередная акция протеста за свободные выборы
Участники акций протеста в столице требуют допустить до выборов независимых кандидатов в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено 02 августа в 16:06
Футбол
Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
Обновлено вчера в 17:22