Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Футбол «Текстильщик» одержал первую победу в сезоне ФНЛ, обыграв «Нефтехимик» «Текстильщик» обыграл «Нефтехимик» в матче 6-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Иваново.

Футбол Сульшер: Погба всё ещё хочет выступать за «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что отсутствие Поля Погба в заявке на матч Международного кубка чемпионов с «Миланом» вызвано травмой спортсмена, и выразил уверенность, что французский полузащитник останется в клубе в сезоне-2019/20.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Кино Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Армия и оружие Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Политика Действие ДРСМД прекращено по инициативе США Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Экономика В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.

Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Армия и оружие Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Армия и оружие Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия В Москве накануне прошла очередная акция протеста за свободные выборы Участники акций протеста в столице требуют допустить до выборов независимых кандидатов в Московскую городскую думу.

Происшествия На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.

Авто В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".