Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия вчера в 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Происшествия
Иран задержал еще один иностранный танкер
Обновлено в 06:36
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Политика
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.
Обновлено в 04:04
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 06:15
Баскетбол
Американский защитник Крамер перешел в «Химки»
Американский разыгрывающий Крис Крамер стал игроком "Химок", сообщается на официальном сайте подмосковного баскетбольного клуба.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка
В Иркутской области в результате паводка, начавшегося после сильных дождей в конце июня, пострадали 42,6 тыс. жителей региона, заявил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 05:58
Футбол
Как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»
Ключевым эпизодом матча «Зенит» — «Краснодар» стал автогол Дугласа Сантоса, после которого большинство решений арбитра Алексея Еськова было принято в пользу хозяев.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы
Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье
Родившиеся зимой люди страдают от определенных болезней
Британские ученые из Университета Кардиффа провели исследование, в ходе которого установили, что риску заболеваний психики более всего подвержены люди, рожденные поздней осенью и зимой, сообщает Меdісаlхрrеss.
Обновлено в 02:12
Общество
Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".
Обновлено в 06:25
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Технологии
Половину расширений Google Chrome устанавливали менее 16 раз
Порядка 87% расширений в магазине имеют базу установок менее тысячи, а это рубеж, который рассматривается многими разработчиками приложений как провал.
Обновлено в 04:48
Политика
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 03:28
Происшествия
СКР начал проверку по факту падения с крыши подростка в Екатеринбурге
Проверку после гибели подростка, упавшего с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге начало следственное управлене следственного комитета РФ по Свердловской области.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23