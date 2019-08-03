Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия вчера в 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Екатеринбурге
Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Интернет
Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье
Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Экс-форвард «Ювентуса»: «Лукаку лучше, чем Дибала»
Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо прокомментировал информацию о возможном обмене Пауло Дибалы на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Американский пастор изгонял из прихожан демонов оральным сексом
Как сообщает Newsweek, сразу трое мужчин и одна женщина подали иск против пастора Уильяма Уивера.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В России отмечают День железнодорожника
Впервые День железнодорожника отпраздновали в России 123 года назад: он был установлен в 1896 и отмечался 25 июня, в день рождения Николая I — российского императора, основоположника железнодорожной отрасли в нашей стране.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Красноярцы устроили пикник с мангалом и кальяном на площади Революции
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Действие ДРСМД прекращено по инициативе США
Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено 02 августа в 04:26
Общество
Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет
Местом отправки письма оказались Гавайские острова, а в «путешествии» бутылка провела 13 лет.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии подготовлены к возможным ЧС в пожароопасный период
В Абхазии в связи с установившейся жаркой погодой на усиленный режим дежурства переведена противопожарная команда российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Клаудия Шиффер объявила войну соседям по поместью
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Обновлено вчера в 16:07