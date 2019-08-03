Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия вчера в 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
В ДТП на Волжской ГЭС погибли двое, 5-летнему ребенку оторвало руку
В больницу доставлены двое детей, в том числе пятилетний ребенок с травматической ампутацией руки.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Как не надо вести переговоры с террористами
С разрешения издательства «Лента.ру» публикует главу, посвященную технике ведения переговоров с террористами.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено 02 августа в 06:19
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено 02 августа в 22:04
Армия и оружие
В НАТО решили не размещать новые ракеты в Европе после распада ДРСМД
Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада договора ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено 02 августа в 06:48
Происшествия
Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти
Грегори Аллен, начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
СК начал проверку после отравления детей в лагере в Подмосковье
Следователи организовали проверку после информации о пищевом отравлении детей в подмосковном лагере.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Бранислав Иванович: У «Зенита» была очень тяжелая игра
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
«Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года
Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Кино
В Сети появился проморолик сиквела «Оно»
В центре сюжета сиквела вновь окажется клуб неудачников. Но только события разворачиваются через 27 лет после происходящего в первой части.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
После шторма в Одессе: смерч, уплывшие авто и затопленные реки - новые видео
В Одессе в субботу, прошел сильнейший ливень, практически затопив многие улицы города.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено 02 августа в 14:39
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
США заявили об обнаружении российских самолётов у воздушных границ Аляски
Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Влюбленная пара в Британии занялась сексом прямо на глазах у прохожих
Парень и девушка занялись сексом в парке прямо на глазах у других людей.
Обновлено в 01:39
Футбол
Головин рассказал о целях «Монако» на сезон
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 19:52