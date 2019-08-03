Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Происшествия
В Благовещенске река затопила детский оздоровительный лагерь
В Благовещенске детский оздоровительный лагерь "Колосок" ушел под воду - разлившаяся река Безымянка затопила большую часть территории.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Культура
Конкурс «Десантный взвод» откроется в Пскове
Церемония открытия конкурса «Десантный взвод» состоится 3 августа в 10:30 на полигоне «Завеличье».
Обновлено в 02:23
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Игры
Дополнительных режимов в Control не будет
Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол
Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Десять тысяч бутылок пива разбились в Германии в результате аварии
Около 10 тыс. бутылок пива оказались разбиты в результате аварии на юго-западе Германии.
Обновлено в 22:26
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси
В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено в 22:46
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Политика
В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron
Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Общество
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья
Из-за сильнейшего ливня и шквалистого ветра в субботу в Благовещенске оказались затоплены улицы, повалены деревья, в некоторых районах отключилось электричество.
Обновлено в 19:47
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Общество
Меган Маркл напишет детскую книгу
Примечательно, что бывшая актриса и нынешняя супруга принца Гарри всегда отличалась писательским талантом – до вступления в члены королевской семьи она вела личный блог в социальной сети и написала книгу рецептов, которые были собраны жителями башни Гринфелл, сгоревшей в Лондоне.
Обновлено в 12:27
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:08
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Самолет-разведчик США пролетел у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II произвел полет у берегов Крыма.
Обновлено в 07:17