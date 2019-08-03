Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

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