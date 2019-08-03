Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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В Москве отреагировали на новые антироссийские санкции США

URA.Ru13:00

Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении России

Газета.Ru15:50

Силуанов: взвешенная бюджетная политика позволяет РФ быстро приспособиться к ограничениям

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Силуанов прокомментировал новые санкции США против России

RT на русском12:51

Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям

РБК12:46

Силуанов отреагировал на решение США по новым санкциям против России

РИА Новости13:36

Силуанов прокомментировал новые санкции в отношении России

Rambler News Service12:16
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Происшествия

В Благовещенске река затопила детский оздоровительный лагерь

В Благовещенске детский оздоровительный лагерь "Колосок" ушел под воду - разлившаяся река Безымянка затопила большую часть территории.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Культура

Конкурс «Десантный взвод» откроется в Пскове

Церемония открытия конкурса «Десантный взвод» состоится 3 августа в 10:30 на полигоне «Завеличье».
Обновлено в 02:23
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Игры

Дополнительных режимов в Control не будет

Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол

Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»

Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Десять тысяч бутылок пива разбились в Германии в результате аварии

Около 10 тыс. бутылок пива оказались разбиты в результате аварии на юго-западе Германии.
Обновлено в 22:26
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Финансы

Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси

В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено в 22:46
Экономика

В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено в 21:00
Футбол

«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»

Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Политика

В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron

Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Наука

В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека

Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Технологии

Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга

Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Кино

В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Общество

В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья

Из-за сильнейшего ливня и шквалистого ветра в субботу в Благовещенске оказались затоплены улицы, повалены деревья, в некоторых районах отключилось электричество.
Обновлено в 19:47
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Общество

Меган Маркл напишет детскую книгу

Примечательно, что бывшая актриса и нынешняя супруга принца Гарри всегда отличалась писательским талантом – до вступления в члены королевской семьи она вела личный блог в социальной сети и написала книгу рецептов, которые были собраны жителями башни Гринфелл, сгоревшей в Лондоне.
Обновлено в 12:27
Происшествия

На акции в Москве начались задержания

В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:08
Футбол

Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России

Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено в 17:56
Кино

«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Самолет-разведчик США пролетел у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II произвел полет у берегов Крыма.
Обновлено в 07:17
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