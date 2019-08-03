Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Футбол
«Чайка» и «Нижний Новгород» мячей не забили
У «Чайки» стало шесть очков, а у «Нижнего Новгорода» - пять. Команды занимают 12-е и 17-е места соответственно в турнирной таблице ФНЛ.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено в 12:29
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено в 20:54
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено вчера в 04:16
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено в 21:21
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Космос
Космическая одиссея для детей Севастополя
Обновлено в 17:01
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть
Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено в 12:24
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Космос
В NASA не сомневаются в безопасности робота «Федора»
В NASA не стали предъявлять каких-либо дополнительных условий по безопасности к роботу «Федору», который был создан российскими специалистами.
Обновлено вчера в 06:11
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Игры
Роскомнадзор заблокировал сайт G2A в России после жалобы Alawar
Сайт G2A заблокировали на территории России после жалобы издательства Alawar.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено в 07:26
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Футбол
Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо»
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
Обновлено в 21:29
Футбол
«Локомотив» смог вырвать победу у «Крыльев Советов» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» смог победить самарские «Крылья Советов» в игре четвёртого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:42
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Игры
Дополнительных режимов в Control не будет
Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено в 14:01