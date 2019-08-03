Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Силуанов прокомментировал новые санкции США против России

RT на русском12:51

Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении России

Газета.Ru15:50

Силуанов отреагировал на решение США по новым санкциям против России

РИА Новости13:36

В Москве отреагировали на новые антироссийские санкции США

URA.Ru13:00

Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям

РБК12:46

Силуанов: взвешенная бюджетная политика позволяет РФ быстро приспособиться к ограничениям

ТАСС12:37

Силуанов прокомментировал новые санкции в отношении России

Rambler News Service12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Происшествия

МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Обновлено в 11:06
Футбол

«Чайка» и «Нижний Новгород» мячей не забили

У «Чайки» стало шесть очков, а у «Нижнего Новгорода» - пять. Команды занимают 12-е и 17-е места соответственно в турнирной таблице ФНЛ.
Обновлено в 13:47
Политика

Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено в 12:29
Экономика

Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено в 20:54
Общество

Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее

Обновлено вчера в 04:16
Политика

National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге

Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено в 21:21
Космос

Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей

На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Космос

Космическая одиссея для детей Севастополя

Обновлено в 17:01
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Авто

В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109

Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть

Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Бульварному кольцу положили конец

Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено в 12:24
Космос

Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера

Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Космос

В NASA не сомневаются в безопасности робота «Федора»

В NASA не стали предъявлять каких-либо дополнительных условий по безопасности к роботу «Федору», который был создан российскими специалистами.
Обновлено вчера в 06:11
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Игры

Роскомнадзор заблокировал сайт G2A в России после жалобы Alawar

Сайт G2A заблокировали на территории России после жалобы издательства Alawar.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

В Парке Горького начался «Шашлык Live»

Обновлено в 07:26
Наука

Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена

Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Футбол

Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо»

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
Обновлено в 21:29
Футбол

«Локомотив» смог вырвать победу у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» смог победить самарские «Крылья Советов» в игре четвёртого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 11:42
Музыка

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»

Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Игры

Дополнительных режимов в Control не будет

Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное