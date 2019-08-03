Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Гаджеты
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Москве вновь проходит акция за честные выборы
Обновлено в 08:30
Футбол
Агент: «Фернандеш больше не ждет предложений от „Локомотива“»
В минувшем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и семью голевыми передачами.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Врачи-неврологи: в России растет количество жертв «болезни молодых и красивых», а ее причины остаются загадкой
«Болезнь молодых и талантливых», как называют рассеянный склероз, до сих пор во многом остается загадкой для ученых и врачей.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Культура
Умер британский певец Джо Лонгторн
Британский певец Джо Лонгторн умер на 65-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музыканта.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Врач пояснил, стоит ли россиянкам загорать обнаженными
Врач объяснил, что кожа молочных желез очень чувствительна. При загаре необходимо помнить о нескольких ограничениях.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Стрельба произошла в магазине в Техасе
Стрельба произошла внутри или рядом с торговым центром Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас), сообщает ABC News.
Обновлено в 14:00
Политика
США вводят новые санкции против России
Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено вчера в 09:01
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
Новичок «Зенита» Малком остался в запасе на матч с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:39
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram
Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Авто
Monarch станет новой маркой электромобилей
Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).
Обновлено в 07:58
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе "Иртыш" в Курганской области.
Обновлено в 13:24
Происшествия
ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек
Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.
Обновлено в 05:50
Спорт
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Футбол
Хуанфран следом за Дани Алвесом стал игроком «Сан-Паулу»
Обновлено в 13:39
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено в 07:33
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Обновлено в 09:13