Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Происшествия Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Армия и оружие Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019 На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.

Шоу-бизнес Новая возлюбленная Максима Виторгана познакомилась с его дочерью В свою очередь, Виторган, помимо Полины, является отцом еще двоих мальчиков Даниила от первой супруги и Платона, которого ему родила телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Происшествия В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках.

Общество Путин подписал закон об увеличении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Шоу-бизнес Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.

Космос Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Происшествия По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Футбол Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо».

Общество Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Футбол Цорн: Тиль посетил раздевалку «Спартака» и познакомился с Кононовым Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о предстоящем переходе в команду полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля.

Происшествия Несанкционированная акция в Москве 3 августа: видео нарушений В субботу, 3 июля, на несанкционированном шествии в центре Москвы полиция к 18 часам задержала несколько сотен участников акции.

Армия и оружие Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

Политика Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Кино Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие 3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.