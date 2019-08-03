Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против РоссииИзвестия 13:20
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран. Об этом в субботу, 3 августа, пишет «РИА Новости».
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Происшествия
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана познакомилась с его дочерью
В свою очередь, Виторган, помимо Полины, является отцом еще двоих мальчиков Даниила от первой супруги и Платона, которого ему родила телеведущая и журналист Ксения Собчак.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Происшествия
В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи
Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:54
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко
Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 02:30
Космос
Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.
Обновлено 31 июля в 08:03
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Происшествия
По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого
Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Футбол
Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом
Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо».
Обновлено в 14:52
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
Цорн: Тиль посетил раздевалку «Спартака» и познакомился с Кононовым
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о предстоящем переходе в команду полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Несанкционированная акция в Москве 3 августа: видео нарушений
В субботу, 3 июля, на несанкционированном шествии в центре Москвы полиция к 18 часам задержала несколько сотен участников акции.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено вчера в 10:43
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
Обновлено в 09:46
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03